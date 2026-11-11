Tresoldi-Milan, pensiero stupendo: è il primo sulla lista. E a dicembre il futuro di Camarda

MILANO - Ma se l’azzurro Italia lo chiama, ci sono altri due colori che intrigano Tresoldi, che sono il rosso e il nero del Milan. Non è un mistero che Nicolò sia un milanista sfegatato e che la tripletta rifilata all’Inter in Champions League, per lui, abbia avuto un gusto da… derby. Quello stesso derby che ha seguito, tifando come un matto per la squadra di Ruben Amorim. Tresoldi è uno degli attaccanti più prolifici che ci sono in giro in Europa e, se ci fosse l’opportunità, farebbe davvero di tutto per indossare la maglia del Milan. E il club rossonero? Monitora la situazione con grande attenzione. Difficile che nella finestra di gennaio si possano imbastire delle trattative, ma è allo stesso tempo vero che Gerry Cardinale ha stupito tutti, in estate, per la rapidità con la quale ha chiuso le operazioni per portare a Milanello Gonçalo Ramos e Diego Moreira, mettendo denaro sonante sul tavolo.

Calciomercato Milan, Brugge ostacolo per arrivare a Tresoldi Quindi mai dire mai, perché il Milan sembra essere nel destino di Tresoldi ma tra il desiderio del ragazzo e la necessità, numerica e tecnica, dei rossoneri c’è quell’osso duro del Club Brugge, che nelle ultime due trattative con la società rossonera per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari ha saputo spremere il massimo a livello economico dai cartellini dei due giocatori, con trattative estenuanti e portate a casa quasi totalmente alle proprie condizioni. Che al Milan serva un’altra punta più esperta rispetto a Camarda è ormai un dato evidente, anche perché le fatiche realizzative di Gonçalo Ramos iniziano a preoccupare seriamente l’ambiente rossonero, nonostante il numero nove si sbatta tantissimo per la squadra, anche nelle vesti di uomo-assist come accaduto a Genova domenica pomeriggio, in occasione del gol di Pulisic.