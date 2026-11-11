Tresoldi-Milan, pensiero stupendo: è il primo sulla lista. E a dicembre il futuro di Camarda
MILANO - Ma se l’azzurro Italia lo chiama, ci sono altri due colori che intrigano Tresoldi, che sono il rosso e il nero del Milan. Non è un mistero che Nicolò sia un milanista sfegatato e che la tripletta rifilata all’Inter in Champions League, per lui, abbia avuto un gusto da… derby. Quello stesso derby che ha seguito, tifando come un matto per la squadra di Ruben Amorim. Tresoldi è uno degli attaccanti più prolifici che ci sono in giro in Europa e, se ci fosse l’opportunità, farebbe davvero di tutto per indossare la maglia del Milan. E il club rossonero? Monitora la situazione con grande attenzione. Difficile che nella finestra di gennaio si possano imbastire delle trattative, ma è allo stesso tempo vero che Gerry Cardinale ha stupito tutti, in estate, per la rapidità con la quale ha chiuso le operazioni per portare a Milanello Gonçalo Ramos e Diego Moreira, mettendo denaro sonante sul tavolo.
Calciomercato Milan, Brugge ostacolo per arrivare a Tresoldi
Quindi mai dire mai, perché il Milan sembra essere nel destino di Tresoldi ma tra il desiderio del ragazzo e la necessità, numerica e tecnica, dei rossoneri c’è quell’osso duro del Club Brugge, che nelle ultime due trattative con la società rossonera per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari ha saputo spremere il massimo a livello economico dai cartellini dei due giocatori, con trattative estenuanti e portate a casa quasi totalmente alle proprie condizioni. Che al Milan serva un’altra punta più esperta rispetto a Camarda è ormai un dato evidente, anche perché le fatiche realizzative di Gonçalo Ramos iniziano a preoccupare seriamente l’ambiente rossonero, nonostante il numero nove si sbatta tantissimo per la squadra, anche nelle vesti di uomo-assist come accaduto a Genova domenica pomeriggio, in occasione del gol di Pulisic.
Tresoldi e il Milan, una storia iniziata nel 2021: tutti gli scenari di mercato
Tresoldi è nei radar milanisti da almeno un lustro. Nel 2021, infatti, il ragazzo era addirittura arrivato in sede a Casa Milan per firmare il contratto, ma poi la trattativa andò a vuoto e lui, con la tristezza tipica di chi vede svanire il sogno di giocare per la propria squadra del cuore, tornò in Germania, prolungando il suo contratto con l’Hannover. Ma nonostante quella porta in faccia proprio sul filo di lana, Nicolò non ha mai mollato e, anzi, ha alzato il livello delle sue prestazioni per diventare grande e rientrare nei radar del Milan. Che, come detto, ha il suo nome ben saldo nella possibile lista dei desideri delle prossime sessioni di calciomercato. Ci sarà da capire anche se Markus Krösche, una volta assunto il timone della carica di Head of Football del Milan, converrà sul profilo di Tresoldi o se, invece, proporrà altro. Quello che appare certo è che se i rossoneri vorranno provare a prendere Nicolò, avranno in lui un alleato in sede di trattativa, ma dovranno anche scontrarsi con il “solito” Club Brugge, che è rinomato essere una bottega cara e dai tempi di gestazione lunghi per quanto concerne le trattative economiche. Ma il Milan è molto attento alla struttura finanziaria della possibile operazione e ha dimostrato in estate che, se vuole un giocatore, non intende andare troppo per le lunghe e paga, subito. Vedremo se anche per Tresoldi varrà la stessa cosa.
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