MONZA - Il Monza va su Gianluca Caprari ma servono 9-10 milioni per strapparlo al Verona del neo allenatore Cioffi. Con l’Inter intanto, si sta parlando di Gagliardini e Sensi, con quest’ultimo che però è seguito anche dal Sassuolo che lo riprenderebbe volentieri. E piace, tanto, per l'attacco Petagna (c’è anche la Sampdoria) ma i costi per accaparrarselo sono molto alti.