Monza, Ranocchia ma non solo

MONZA - La prima volta non scorda mai. Non poteva essere banale Adriano Galliani per il primo colpo della squadra brianzola in Serie A e non lo è stato. L'ex ad del Milan, infatti trova l'accordo con il difensore appena svincolato dall'Inter Andrea Ranocchia che si lega al brianzoli per 2 anni. Non solo il difensore, a a tenere banco in queste ore è la maxi operazione col Cagliari per portare in Brianza l’italobrasiliano Joao Pedro, l'uruguaino Nathan Nandez ed il difensore Andrea Carboni . Dopo le distanze scaturite nei giorni scorsi, infatti c i sarà infatti un altro incontro con i sardi nei prossimi giorni e sarà decisivo per il dentro o fuori. In alternativa, Galliani sarà protagonista anche di un incontro con l'Inter per il centravanti Andrea Pinamonti, che la squadra nerazzura valuta 20 milioni, ma che, per Galliani, al momento sono troppi e per Stefano Sensi, 26 anni e Lorenzo Pirola.