MONZA - Il Monza insiste per Gianluca Caprari che il Verona ha riscattato dalla Sampdoria per 4,5 milioni e che vuol blindare con un contratto fino al 2026 per ribadirne anche nella sostanza l’incedibilità per avere un punto fermo in un reparto che perderà Barak e, molto probabilmente, Simeone . Il Monza è pronto a investire 10 milioni e intanto per l’attacco non molla Joao Pedro . Dal Cagliari può arrivare Nandez , per la porta il prescelto resta Gollini , in difesa idea Acerbi.