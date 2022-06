Monza-Cragno, affare col Cagliari in chiusura

MONZA - Il Monza, dopo essersi aggiudicato le prestazioni di Andrea Ranocchia, è in procinto di aggiungere alla propria rosa il nome di Alessio Cragno. Il portiere, di proprietà del Cagliari, firmerà infatti dapprima il rinnovo con il club isolano, per poi accasarsi al club neopromosso con la formula del prestito. Prestito che inizialmente contemplerà il diritto di riscatto ma che si tramuterà in obbligo qualora il Monza dovesse centrare l'obiettivo della salvezza. Cragno è dunque atteso, per la prossima settimana, a Monza, dove svolgerà le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al club di Berlusconi e Galliani.