Monza, ufficiale: Ranocchia ha firmato

MONZA - Primo colpo dell'estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Lo ha confermato il club brianzolo, in una nota. L'esperto difensore umbro, che lascia l'Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ranocchia, nato ad Assisi nel 1988, è approdato all'Inter nel 2010, in compartecipazione con il Genoa: in nerazzurro (dove è stato anche capitano) ha militato per 11 stagioni, con le parentesi di Sampdoria (2016) e in Inghilterra, all’Hull City (2017). Con l'Inter ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe Italia.