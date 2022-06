Galliani, incontro di mercato con l'Inter: "Discusso di Sensi, su Pinamonti non saprei"

MILANO - Il mercato del Monza entra nel vivo: dopo la trattativa quasi ultimata che porterà Cragno alla corte di Stroppa e quella già definita per Ranocchia, l'ad del club brianzolo Adriano Galliani ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza dell'Inter nella sede della società nerazzurra. All'uscita dell'incontro, l'ex dirigente del Milan ha commentato: "Pinamonti? Abbiamo parlato di tante cose. Se è un'opzione? Non so, vediamo. Forse no. Anche di Sensi? Sì, anche di lui. Non abbiamo parlato invece di Gagliardini".