Galliani sul mercato del Monza: "Pinamonti e Joao Pedro difficili"

Dopo la storica promozione in Serie A, il Monza è pronto a giocarsi le proprie chance nel suo primo campionato in massima serie. La società sta lavorando per regalare a mister Stroppa una formazione competitiva e i brianzoli sono tra i club che più si stanno muovendo in sede di calciomercato. Ufficializzato Andrea Ranocchia dall'Inter, il club guarda ai prossimi colpi. Intanto l'ad del club Adriano Galliani, ai microfoni di Radio Anch'io, su RadioRai, ha commentato: "Inseguivamo questo sogno da 110 anni. Finalmente siamo arrivati in Serie A. L'obiettivo del Monza, per questa prima stagione fra i grandi è raggiungere la permanenza nella massima serie".

Galliani sullo stadio del Monza Non solo mercato, però: "Adesso pensiamo allo stadio e, in particolare, alla riapertura della tribuna Est, chiusa da vent'anni: bisogna aumentare la capienza e pensare ai tornelli e a tante altre cose - continua Galliani -. Ci auguriamo di aprire la Est entro la prima o la seconda giornata per arrivare a circa 16mila spettatori. La grande novità della Serie A sarà questa sosta di due mesi per i Mondiali . Bisognerà lavorare su una preparazione atletica suddivisa in due fasi".