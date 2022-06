Monza, ecco Cragno: ha fatto le visite mediche

MONZA - "Manca ancora la firma, ma è tutto a posto. La chiamata di Galliani? È un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, fa molto piacere" Sono le parole di Alessio Cragno, intercettato dai cronisti davanti a una clinica milanese dove il portiere ormai ex Cagliari ha terminato stamattina le visite mediche preliminari alla firma del contratto con il club brianzolo. Andate bene le visite, come confermato dallo stesso estremo difensore, si attende ormai a breve l'ufficialità del nero su bianco. Il portiere classe 1994, arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione brianzola.