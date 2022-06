Galliani: "Spero che Sensi possa venire al Monza"

MONZA - "Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare": lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, parlando del calciomercato della squadra brianzola a margine di un evento al Palazzo Pirelli di Milano. Per quanto riguarda un altro calciatore dell'Inter, ossia Pinamonti, l'attaccante che lo scorso anno è stato in prestito all'Empoli, si tratta di "un giocatore buonissimo, ma molto costoso. Vediamo". Idem per il centrocampista dell'Atalanta Pessina: "Anche lui molto molto costoso. Vediamo...". Infine Galliani ha escluso la suggestiva ipotesi di vedere Icardi, attualmente al Psg, con la maglia del Monza: "Sono giocatori che hanno stipendi e costi alti - ha concluso - è assolutamente fuori portata".