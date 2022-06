Monza, Carboni firma fino al 2027

MONZA - Il Monza, con un comunicato ha annunciato che "dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A". Carboni, prodotto del settore giovanile del Cagliari, ha firmato con il club rossoblù il primo contratto da professionista nel 2020. Nella stagione 2020-21 entra a far parte stabilmente della prima squadra, collezionando 15 presenze in campionato.