Monza, ecco Pessina dall'Atalanta: visite mediche in corso

MONZA - Continua senza sosta la campagna acquisti del Monza. Matteo Pessina infatti sarà presto, nuovamente, un giocatore del club neopromosso in Serie A. Il centrocampista arriverà in prestito dall'Atalanta, con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito, a seguire la firma sul contratto. Pessina dovrebbe ricevere a Monza la fascia da capitano: ricoprirà uno degli slot riguardanti i giocatori cresciuti nel vivaio. L'azzurro, 25enne, è nato proprio a Monza e nel club ora di proprietà di Berlusconi ha giocato sia nelle giovanili, dal 2007 al 2014, che in Prima Squadra, nel campionato 2014-2015.