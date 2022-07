Monza-Suarez, Galliani fa 'melina': "Contatti? Non ricordo..."

BELLINZONA (SVIZZERA) - Una 'melina' che fa sognare i tifosi del Monza quella di Adriano Galliani prima dell'amichevole contro il Bellinzona, la prima della stagione per i brianzoli reduci dalla storica promozione in Serie A: "Arriverà una punta, forse due - ha detto l'amministratore delegato nel prepartita ai microfoni di Sportitalia -. Luis Suarez? Non mi ricordo se ci sono stati contatti (ride rispondendo alla domanda sull'attaccante uruguagio ex Barcellona, svincolatosi dall'Atletico Madrid, ndr). Ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti, siamo una neopromossa ma avendo un proprietario come Berlusconi tutti ti chiamano. Si propongono giocatori impensabili, poi magari vogliono tanto e non si fa. Al momento nessuno ha rifiutato il Monza, tutti vorrebbero venire qui".