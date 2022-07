Monza a quota 8: Petagna è vicino

MONZA - L’urgenza era già chiara nei programmi dei dirigenti: a dispetto dei sette acquisti (dallo Shakhtar è in arrivo Marlon per la difesa) già inseriti nell’organico del Monza, mancano ancora i rinforzi in attacco. I dubbi sono diventati certezza dopo il pari senza reti nell’amichevole con il Bellinzona e così c’è stata la prima accelerazione. Da Napoli, infatti, rimbalza l’indiscrezione secondo cui l’ad Galliani e il ds Antonelli abbiano ormai definito l’arrivo di Andrea Petagna ottavo colpo d’estate, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.