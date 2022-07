Calciomercato Monza, in attesa di Petagna ecco Villar dalla Roma

MONZA - Monza iperattivo sul mercato. Praticamente definito il passaggio del centrocampista Villar ai brianzoli. Anche i biancorossi hanno bussato all’Atalanta per chiedere il difensore centrale Djimsiti, ma è difficile che i bergamaschi possano liberarsi del difensore albanese. In attesa di definire gli ultimi dettagli per l’arrivo di Petagna dal Napoli, il Monza ha bussato di nuovo al Verona per Caprari ma si è sentito opporre un altro “no” all’offerta di 10 milioni. Evidentemente a Monza aumenta lo scetticismo sul sì di Pinamonti che sembra più orientato verso l’Atalanta, con il Sassuolo sullo sfondo,