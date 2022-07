Monza, ecco Villar. Sogno Suarez, piace Denayer per la difesa

MONZA - Sicuramente il club più attivo sul mercato, con tanti giocatori presi e diversi nomi ancora sul tavolo. Il Monza di Berlusconi e Galliani si sta adoperando per costuire una squadra completa e competitiva per la prima stagione in Serie A. Intanto è fatta per il centrocampista Gonzalo Villar dalla Roma (prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni in caso di salvezza dei brianzoli). Sistemata la difesa, ora l'attenzione degli uomini mercato del Monza è tutta rivolta all'attacco. Il sogno rimane sempre Luis Suarez, mentre dalla Francia propongono con insistenza il nome di Mauro Icardi. Petagna rimane comunque il nome più avvicinabile per il Monza. Oggi giornata di visite mediche e firma per il brasiliano Marlon. E per la difesa spunta anche il nome del nazionale belga Jason Denayer, appena svincolatosi dopo 4 anni al Lione.