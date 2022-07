Monza, idee Xeka e Denayer tra gli svincolati

MONZA - Attivissimo sul mercato, il Monza non concede tregua andando a caccia di altri rinforzi. L'obiettivo del presidente Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegato Adriano Galliani d'altronde è stato chiarito subito dopo la promozione in Serie A (la prima nella storia del club brianzolo): chiudere nella parte sinistra della classifica puntando al decimo posto. Dopo aver operato un totale restyling tra difesa e centrocampo, il tema caldo è la ricerca di un attaccante (Pinamonti o Petagna). Nel mercato degli svincolati sono spuntate due idee. Una porta al difensore nazionale belga Jason Denayer ex Lione. L'altra fa riferimento al centrocampista portoghese Xeka, svincolatosi dal Lilla dopo quattro stagioni. Il classe '94 è ritenuto un profilo di grande affidabilità e nel suo palmares conta una Ligue 1 nella stagione 2020/2021 e una Supercoppa francese (2021) decisa proprio da un suo grande gol contro il Psg. A centrocampo, comunque, è vicino l'arrivo di Gonzalo Villar. Per la porta ufficiale Alessandro Sorrentino (ex Pescara) fino al 2027.