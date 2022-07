MONZA - Giorni frenetici per il Monza: il club brianzolo nei primi giorni di questa settimana chiuderà per l’arrivo di Petagna dal Napoli (Pinamonti va sempre più verso l’Atalanta, il sogno Suarez sembra destinato a restare tale), incontrerà la Juventus per il centrocampista Filippo Ranocchia e sfiderà la Cremonese per un altro attaccante: Nicolò Cambiaghi dell’Atalanta (occhio anche all’Empoli).