MONZA - Il Monza, è pronto a chiudere per Petagna (il cui arrivo potrebbe liberare il portoghese Dany Mota Carvalho per il Parma) e per il centrocampista Filippo Ranocchia della Juventus. I brianzoli insistono per Caprari, ma il Verona continua a ribadirne l’incedibilità, e tengono in piedi il sogno che porta all’uruguaiano Suarez.