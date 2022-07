Monza, per l'attacco Caprari con Petagna

MONZA - Da settimane si sta rivelando l'autentico protagonista del calciomercato. Il Monza di Berlusconi e Galliani ha messo mani pesantemente alla propria rosa al fine di rinforzare un gruppo che sarà chiamato a posizionarsi almeno al decimo posto in classifica al primo anno in Serie A. Questo l'obiettivo posto in casa brianzola. E il mercato, ovviamente, sta seguendo il suo corso. Nelle prossime ora il Monza discuterà con la Juventus per Filippo Ranocchia. Dalla Salernitana in arrivo Mazzocchi. In avanti si chiuderà con il Napoli l'arrivo di Petagna. Arrivata l'apertura dell'Hellas Verona per Caprari, il Monza è pronto a chiudere il doppio colpo in attacco. La seconda punta (protagonista con i giallobù la scorsa stagione con 12 gol segnati in campionato) si traferirà in Brianza in prestito per 7 milioni con obbligo di riscatto in caso di salvezza.