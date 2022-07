Monza, sondaggio per Bonazzoli della Samp

MONZA - Sempre attivo il Monza, perchè, mentre discuteva per Caprari (anche per lui trasferimento in Brianza in dirittura d’arrivo), al Verona ha chiesto informazioni pure per lo stesso Simeone che, però, preferisce il Napoli o, in alternativa, il Siviglia (ormai defilato). Ma evidentemente il Monza cerca un altro attaccante per completare la coppia Petagna-Caprari e infatti ieri ha bussato alla Sampdoria per chiedere informazioni su Bonazzoli, rientrato dal prestito alla Salernitana con cui non ha trovato l’accordo per il ritorno.