Monza, Mingueza nuova idea per la difesa

MONZA - Andato in archivio il quarto test pre-stagionale contro il Renate (4-0, doppietta di Gytkjaer), il Monza di Giovanni Stroppa guarda con fiduca i progessi della propria squadra. Le indicazioni per l'allenatore dei brianzoli sono state positive, dall'organizzazione di gioco di Sensi alle sgroppate sulla fasce di Birindelli e Carlos Augusto. Anche il nuovo arrivo Filippo Ranocchia si è messo in luce positivamente per personalità e prestanza fisica. Il Monza sul mercato sta cercando un difensore forte, come ribadito dallo stesso Galliani. Un'idea porterebbe a Oscar Mingueza, difensore classe '99 del Barcellona, dotato di buona tecnica e discreta velocità. Insommam un profilo che ben si adatterebbe per il reparto arretrato dei brianzoli. Per l'attacco sempre vive le piste che portano a Petagna del Napoli e a Pinamonti dell'Inter, con quest'ultimo nel mirino anche di Sassuolo, Atalanta e Salernitana.