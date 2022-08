Monza, Galliani non smentisce: "Icardi? Vedremo più avanti"

Icardi sbotta: "Basta invenzioni!"

Intanto proprio l'oggetto del desiderio del Monza, Mauro Icardi, escluso dalla lista dei convocati per il debutto in Ligue 1 del Psg contro il Clermont, sbotta su Instagram: "Dovreste smetteterla di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perchè non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano". Così l'attaccante argentino, che difende la sua privacy e bolla come fake le notizie di un sua rottura con Wanda Nara.