Colpani, Juve o Inter? Galliani risponde così. E su Gomez: “Non è roba Monza”

Adriano Galliani ha risposto alle domande dei cronisti presenti al momento del suo arrivo in Assemblea di Lega a Milano. L'occasione è stata propizia per toccare diversi temi caldi, a partire dal mercato: "Juve e Inter su Colpani? Non ho mai parlato di Colpani con nessuno. Al calciatore è stato prolungato il contratto per cinque anni. Leggo di prenotazioni per il giocatore o altre robe, giuro che non ho mai parlato con nessuno. E poi adesso, da senatore, devo stare attento a fare i giuramenti...".