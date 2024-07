"Sempre la solita suonata": Galliani tuona sul ritorno di Carboni

Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro prossimo del suo Monza prima di entrare all'assemblea della Lega Serie A per discutere di temi più ampi. Argomento cardine tra la marmaglia di rumors sul calciomercato è stato quello relativo a potenziali nuovi entranti in società. L'ad del Monza, senza approfondire nel dettaglio l'argomento, si è espresso così: "Non si sta muovendo nessuno, la situazione è sempre quella. Se qualcuno dovesse farsi avanti, sarà valutato. Non è escluso come concetto, ma al momento non c'è nulla".

"Casualmente ho incontrato Sensi": Galliani fa chiarezza

Tra le tante caratteristiche di Adriano Galliani si può senza alcun dubbio sottolineare la sua astuzia nella giungla del calciomercato, da cui l'ad del Monza ne è uscito con l'appellativo di 'Condor'. A poco meno di un mese dall'inizio della nuova stagione di Serie A, sono tanti i calciatori che vengono accostati al club brianzolo e su cui Galliani è ovviamente tenuto a far chiarezza onde evitare la delusione dei propri tifosi. Su tutti, riecheggiano nel fossato dei nomi quelli di Stefano Sensi e Valentin Carboni, entrambi in forza all'Inter. Galliani ha cercato di fare chiarezza in merito all'avvistamento del centrocampista nerazzurro nello stesso ristorante in cui era a cena l'ad del Monza: "Non c'è stata nessuna cena, casualmente in un ristorante di Milano ho incontrato Sensi, ma non c'è stata nessuna trattativa. Non eravamo a cena assieme, eravamo a cena nello stesso ristorante. È una possibilità per il Monza? Al momento no, prima devono uscire giocatori, poi eventualmente ne entreranno degli altri".

"Sempre la solita suonata": Carboni ed occhio a Colpani

La zona di campo più calda per il Monza al momento è sicuramente la trequarti, dove il ruolo da protagonista è stato interpretato alla perfezione da Andrea Colpani nell'ultima stagione. Il trequartista Azzurro è finito da tempo nel mirino della Fiorentina, complice anche l'arrivo sulla panchina dei viola dell'ex tecnico del Monza, Raffaele Palladino, che tanto bene conosce Colpani. Non è mancata la risposta del Condor sulle voci che vedrebbero il trequartista lontano da Monza: "Altre chiamate per Colpani? "Al momento no, piange il telefono come cantava Modugno". Il potenziale sostituto potrebbe avere nome e viso conosciuti, con Valentin Carboni che potrebbe far ritorno Monza e su cui Galliani non ha rilasciato troppe dichiarazioni, abbandondandosi alla 'solita suonata': "Valentin Carboni? Sempre la solita suonata, se non esce nessuno non andiamo a cercare nessuno".