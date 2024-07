Monza, Galliani fa il colpo da Condor: fatta per Keylor Navas

Dopo la trattativa saltata per Gollini, il Monza ha subito individuato il nuovo portiere e si tratta di un profilo internazionale: Keylor Navas, come riportato da Sky Sport. Il calciatore era svincolato ed è pronto ora a sbarcare in Serie A. Un altro nome altisonante, dopo l'arrivo di Varane in un'altra piazza che sogna in grande, il Como. L'ex Psg partirà oggi dalla Costa Rica a svolgerà domani 30 luglio le visite mediche di rito, per poi mettere la firma sul contratto.