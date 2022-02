Mundo Deportivo: "Napoli, tre offerte dal Barcellona per Fabian Ruiz"

BARCELLONA (Spagna) - Ben tre "no, grazie", avrebbe ricevuto il Barcellona dal Napoli, tutti su richieste riguardo Fabian Ruiz. A raccontarlo è Mundo Deportivo, che spiega dettagliatamente quando i blaugrana avrebbero mostrato interesse per il centrocampista spagnolo, trovandosi però di fronte il muro alzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nel 2019 il primo approccio, quando in panchina sedeva Ernesto Valverde: all'epoca il club partenopeo fissò il prezzo a 80 milioni di euro, che i catalani ritennero una cifra troppo alta.