Mirror: "Arsenal su Fabian Ruiz, il Napoli chiede 18 milioni"

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Fabian Ruiz sarebbe uno degli obiettivi di mercato dell'Arsenal per la prossima estate. Il contratto dello spagnolo con il Napoli scade a giugno del prossimo anno e per ora non sarebbe intezionare a prolungare la sua permanenza sotto il Vesuvio. Il giocatore, inoltre, avrebbe già rifiutato una prima offerta di rinnovo. I Gunners starebbero monitorando la situazione e lo stesso Arteta sarebbe un estimatore del centrocampista ex Betis.