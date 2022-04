Napoli, Giuntoli: "Belotti? Non faremo mercato in attacco"

NAPOLI - "Belotti? è un grande attaccante, ma avendo Osimhen, Mertens e Petagna non pensiamo a fare nulla in attacco. Poi non so cosa accadrà a giugno". Sono le parole del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del possibile mercato del club partenopeo. Il ds ha chiuso così sull'attaccante del Torino, in scadenza di contratto a giugno e obiettivo di molti club italiani. "Traoré? Piace a tutte le squadre di grande livello - prosegue Giuntoli -, ma non possiamo pensarci ora: avremo modo e tempo per farlo. Dopo due anni di covid dobbiamo fare attenzione al bilancio per poi costruire al meglio la squadra".