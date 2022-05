AS: "Xavi vuole Koulibaly al Barcellona: il Napoli chiede 40 milioni"

NAPOLI - Il Barcellona non molla la presa su Kalidou Koulibaly e nei giorni scorsi avrebbe avuto un contatto importante con il suo agente, Fali Ramadini, per chiedergli di pazientare e di non muoversi col Napoli in merito all'offerta di rinnovo avanzata dal club azzurro. Questo è quanto riportato da "AS". Secondo il noto quotidiano spagnolo il Barça è da tempo sulle tracce del difensore senegalese - il cui contratto con la società di Aurelio De Laurentiis scade nel 2023 - e lo stesso Xavi sarebbe il suo primo sponsor per un ipotetico approdo in blaugrana, vedendo in lui il perfetto erede di Piqué.

"Xavi rivoluziona la difesa: Koulibaly nuovo leader" Secondo "AS" il sogno di Xavi sarebbe quello di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con la coppia di centrali formata dall'uruguaiano Araújo - grande sorpresa dell'annata blaugrana - e da Koulibaly, con Eric Garcia e Andreas Christensen a completare il reparto. I sacrificati sarebbero dunque i francesi Samuel Umtiti e Clement Lenglet. Il problema nell'operazione Koulibaly è ovviamente legata al prezzo del cartellino: come sottolinea "AS", infatti, il Napoli resta intransigente nel richiedere 40 milioni di euro senza contropartite tecniche. Con il giocatore invece, sempre secondo il quotidiano spagnolo, la trattativa è in fase avanzata con la promessa di un contratto fino al 2026.