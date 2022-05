Marca: "Ancelotti chiama Ospina: lo vuole come vice di Courtois al Real Madrid"

MADRID (SPAGNA) - L'avventura di David Ospina al Napoli sembra davvero essere giunta al capolinea. Il contratto dell'estremo difensore colombiano scadrà a giugno, ma le parti non hanno trovato un accordo per il prolungamento. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, su di lui ci sarebbe un forte interesse del Real Madrid.

Ancelotti vuole Ospina al Real Madrid

Ancelotti, che lo ha allenato ai tempi del Napoli - con lui agli azzurri Ospina ha collezionato 29 presenze - lo vorrebbe come vice Courtois. Lunin, attuale secondo dell'estremo difensore belga, sarebbe infatti pronto a cercare più spazio altrove. Il 33enne colombiano, dunque, sarebbe il profilo ideale per ricoprire questo ruolo. Con lui e l'ex Chelsea in rosa, il tecnico di Reggiolo potrebbe contare su una coppia di grande esperienza e affidamento, ideale per la crescita dei giovani della cantera Luis, Toni e Canizares. Pur consapevole del ruolo di riserva, secondo Marca, Ospina sarebbe pronto a trasferirsi nella capitale spagnola.