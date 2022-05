Sport: "Barcellona punta forte su Koulibaly del Napoli"

Scenari

Difficilmente Koulibaly rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2023 con il Napoli. E dopo aver ricevuto (e rifiutato) proposte importanti da Manchester City e Psg nelle ultime estati, ora le pretese di De Laurentiis dovrebbero per forza di cose essere ridimensionate (in Spagna scrivono circa 33 milioni). Sarebbe eventualmente un vero affare per il Barcellona, che nella trattativa potrebbe pure inserire il cartellino di Miralem Pjanic, accostato proprio nelle ultime ore alla società di De Laurentiis. In ogni caso i blaugrana devono prima liberarsi di Mingueza, Lenglet e Umtiti per poter pensare a investimenti in difesa.