Napoli, sbarca Olivera: visite mediche a Villa Stuart

ROMA - Atterraggio a Roma e subito visite mediche alla clinica Villa Stuart per Mathias Olivera, secondo colpo di mercato del Napoli dopo l'ingaggio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il 24enne terzino uruguaiano arriva dal Getafe per circa 12 milioni di euro più bonus e dopo le visite mediche (alle quali si è presentato insieme al suo procuratore Pablo Boselli) firmerà un contratto di cinque anni con il club di Aurelio De Laurentiis. E a rendere speciale la giornata del presidente azzurro non c'è solo l'arrivo di Olivera: "Al presidente azzurro vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli", si legge in un tweet della società che celebra così i 73 anni del suo numero uno.