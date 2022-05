L'Equipe: "Irruzione polizia in sede Lille: si indaga su vendita Osimhen al Napoli"

LILLE (Francia) - Giornata complicata per il Lille quando negli uffici della propria sede ha fatto irruzione la polizia giudiziaria.Il quotidiano france Equipe riporta che il motivo della "visita a sorpresa" potrebbe riguardare le modalità del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli per una valutazione di 71 milioni di euro. L'operazione che vide l'attaccante nigeriano lasciare la Ligue1 per approdare in Serie A vide coinvolti anche: il portiere Orestis Karnezis e i giocatori Primavera Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi per un ammontare di 20,3 milioni di euro. La valutazione di questi ultime tre giocatori sarebbe stata molto sopravvalutata anche perché il Lille dalla cessione di Osimhen aveva intascato 36 milioni di euro netti. Gli inquirenti hanno ascoltato diverse persone compreso il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq.