O Dia: "Botafogo in pressing su Zahavi: Mertens è il 'piano B'"

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Dries Mertens sarebbe finito nel mirino del Botafogo. L'attaccante belga del Napoli, in scadenza il 30 giugno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri e secondo quanto rivelato dal quotidiano brasiliano O Dia sarebbe l'alternativa numero uno a Eran Zahavi, nome in cima alla lista dei desideri del club bianconero. L'israeliano ha chiuso la stagione con il Psv con 20 reti e 12 assist in 46 presenze e, anche lui come Mertens, non rinnoverà con gli olandesi. Il Botafogo, sempre secondo le fonti brasiliane, sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da 18 mesi, fino a dicembre 2023. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Maccabi Tel Aviv, intenzionato a offrire quasi un milione di euro a stagione.