Sport: "Koulibaly, schiaffo Ramadani al Barcellona: Non avete i soldi"

TORINO - Il Barcellona vuole a tutti i costi Kalidou Koulibaly per rinforzare il reparto arretrato ma i problemi economici del club 'Culé' iniziano a rappresentare un ostacolo insormontabile. Secondo il portale specializzato 'Sport', Fali Ramadani, agente del difensore del Napoli, avrebbe espresso più di una preoccupazione in merito alle criticità finanziarie dei catalani che, attualmente, non potrebbe dare al suo assistito le garanzie economiche richieste.