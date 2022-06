Calciomercato Napoli, pressing su Deulofeu

NAPOLI - Il Napoli pressa Deulofeu, anche se la distanza fra l’offerta del Napoli e le richieste dell’Udinese è ampia. Albert Botines , agente dello spagnolo, confida: «Napoli è un’ottima opzione per lui. Ci sono diversi estimatori sia in Italia che all’estero. Abbiamo parlato con l’Udinese, entrambe le parti sono aperte a un trasferimento. Anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe chiudere il tutto in questa finestra di mercato». Il ds Giuntoli studia le alternative: Brekalo , in procinto di tornare al Wolfsburg dal Torino e Orsolini del Bologna.