HLN Sport: "Mertens all'Anversa, l'ha chiamato Van Bommel"

NAPOLI - Squilla il telefono di Mertens, è l'ex Milan Van Bommel che chiama, oggi allenatore dell'Anversa dove vorrebbe portare l'attaccante azzurro. Questa la ricostruzione di HLN Sport in Belgio, secondo cui l'ex compagno di Dries ai tempi del Psv avrebbe contattato "Ciro" per chiedergli di tornare in patria e seguirlo nella sua squadra. Il rinnovo con il Napoli non arriva e forse non arriverà mai, ecco perché Mertens, già accostato alla Lazio di Sarri e alla Roma, potrebbe seriamente non giocare più al Maradona con la maglia del Napoli. L'Anversa, dove gioca Nainggolan, ci prova.