NAPOLI - In casa Napoli, fronte mercato, va registrata la difficoltà di arrivare a Nahitan Nandez perché il Cagliari accetta di cedere l’uruguaiano solo prestito con obbligo (e non diritto) di riscatto a 10 milioni. Il Napoli deve prima cedere Demme (Valencia e all’Eintracht). Per la difesa (la situazione di Koulibaly va monitorata) piace Levi Colwill, 19enne di proprietà del Chlesea in prestito all’Huddersfield in Serie B inglese. In Italia concorrenza di Milan, Atalanta e Monza.