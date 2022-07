Kvaratskhelia al Napoli: ora è ufficiale, depositato il contratto

NAPOLI - Con l'apertura del mercato estivo arriva subito l'ufficialità del colpo di mercato del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. Il contratto del talento gerogiano è stato depositato in Lega dal club azzurro che mette a disposizone di Luciano Spalletti la qualità dell'ex Dinamo Batumi. Arrivata l'ufficialità sul portale della Lega di Serie A, ora si attende il comunicato della società o il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis per dare il benvenuto all'attaccante, soffiato in questo mercato a Juventus e Milan. Kvaratskhelia è atteso a Castel Volturno mercoledì 6 luglio per sottoporsi alle visite mediche che gli permetteranno di partire ccon il resto della squadra per il ritiro di Dimaro. Il giocatore ha già fatto sapere di sentirsi pronto per la nuova avventura nel nostro campionato.