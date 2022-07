Maradona Junior chiama Dybala al Napoli: "Ti ameranno come un re!"

NAPOLI - Paulo Dybala ha lasciato la Juventus dopo 7 stagioni, nelle quali ha complessivamente messo a referto 115 gol e 48 assist in 293 presenze (tra tutte le competizioni) con la maglia bianconera. Oltre all'acclarato interesse dell'Inter, con l'amministratore delegato Beppe Marotta che nelle scorse settimane ha confermato i costanti contatti con l'entourage del giocatore, c'è chi sogna di vedere l'attaccante argentino alla corte del Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Luciano Spalletti. Si tratta Diego Armando Maradona Junior, che non ha esitato a mandare un messaggio in privato su Instagram alla 'Joya': "Vieni al Napoli, Paulo. Qui ti ameranno come un re!", ha scritto il figlio del 'Pibe de Oro', per poi pubblicare lo screen della conversazione (ancora senza risposta) nelle proprie storie aggiungendo "io nel dubbio gli ho scritto!".