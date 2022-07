NAPOLI - Il Napoli ha presentato un’offerta al Bologna per Mattias Svanberg: per il centrocampista concorrenza di Southampton, Olympique Marsiglia e Wolfsburg con i tedeschi in vantaggio. Si riavvicina Mertens ma per sostituire Petagna (andrà al Monza) c’è Simeone dal Verona. Per ovviare alla partenza di Koulibaly si pensa a Kim del Fenerbahçe e Acerbi della Lazio.