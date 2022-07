Napoli, via Koulibaly ora si cerca l'erede: idea Acerbi

NAPOLI - E alla fine è partito anche lui. Dopo Ospina, Ghoulam, Insigne e Mertens, il Napoli perde Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, amato dalla tifoseria e dalla città (8 stagioni con 317 partite e 14 gol), è volato ieri pomeriggio con il jet privato del suo agente Fali Ramadani a Londra. Oggi Koulibaly sosterrà le visite mediche con il Chelsea. I Blues hanno chiuso con il Napoli pagando 40 milioni di euro e garantendo un ricco quadriennale al giocatore (8 milioni annui più bonus per un totale di 10 milioni). Una separazione dolorosa sia per KK che per l'ambiente Napoli. Tante sono state le battaglia in questi anni insieme, con due scudetti sfiorati. Ora per Koulibaly una nuova avventura in Premier League. Intanto, per sostituire il senegalese, il Napoli sta monitorando diversi nomi (Kim Jae Min del Fenercahce, Milenkovic della Fiorentina). Sullo sfondo sempre Acerbi, ormai in rottura con la Lazio. Per il ruolo di terzo difensore vicino Ostigard dal Brighton.