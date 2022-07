Napoli, Ostigard si presenta: "Non sono qui per sostituire Koulibaly". Su Osimhen...

Ostigard loda Osimhen, e sul paragone con Fabio Cannavaro...

Ostigard, poi, tesse le lodi del nuovo compagno di squadra Osimhen: "È lui l'attaccante più forte che ho incrociato - sorride -, è davvero un grande calciatore". A chi lo paragona a Fabio Cannavaro risponde: "È il mio idolo, ma forse assomiglio più a Paolo. Sono rimasto impressionato dai tifosi al Maradona nell'ultima partita di Insigne. Non sono venuto per sostituire Koulibaly che è un top player, sono me stesso". Ostigard non ha ancora scelto il numero di maglia ma ha le idee chiare: "L'obiettivo è vincere, il Napoli è un top club, è inevitabile che si punti a vincere quante più partite possibili. Nello spogliatoio ho già visto e conosciuto qualcuno. Sono felice di continuare a giocare in Italia".