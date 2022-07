Mundo Deportivo: "Neto, possibile ritorno in Serie A: ipotesi Napoli"

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Juve, Neto potrebbe tornare in Serie A, stavolta al Napoli. L'estremo difensore brasiliano è infatti finito ai margini del progetto tecnico di Xavi e pertanto è alla ricerca di una nuova squadra. Il tecnico blaugrana non l'ha nemmeno convocato per la tournée negli Usa, infatti l'estremo difensore si sta allenando insieme agli altri esuberi (Riqui Puig, Óscar Mingueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti) alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Viste le circostanze, secondo il Mundo Deportivo, gli azulgrana avrebbero offerto il portiere sudamericano al Napoli, alla ricerca di un estremo difensore da affiancare a Meret dopo la partenza di Ospina direzione Al-Nassr.

Napoli, ipotesi Neto per la porta

Neto, cercato anche dal Celta Vigo - le parti non hanno però trovato la quadra -, garantirebbe esperienza e sicurezza, quella che serve a Spalletti. Il contratto del portiere classe '89 scadrà la prossima estate ma, sempre secondo le fonti spagnole, il Barça sarebbe disposto a liberarlo a zero già in questa sessione di calciomercato. Gli azzurri, però, non stanno a guardare e hanno già sondato anche altre piste: la prima porta a Keylor Navas, l'altra a Kepa, finito in panchina al Chelsea per l'exploit di Mendy. L'approdo di Neto al Napoli, dunque, potrebbe rivelarsi un affare per tutte le parti in causa.