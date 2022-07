Il Napoli abbraccia Kim: visite mediche per il sudcoreano

ROMA - Il Napoli è pronto ad abbracciare ufficialmente Kim Min-Jae: l'ormai ex difensore del Fenerbahce, corteggiato dal club di De Laurentiis dall'inizio della sessione del calciomercato, sta svolgendo le visite mediche a Villa Suart dopo il suo arrivo a Roma in mattinata. Dopo i controlli di rito, il sudcoreano raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, arriva per Spalletti il tanto desiderato centrale difensivo: obiettivo del classe '96, titolare inamovibile della sua nazionale, non far rimpiangere il senegalese.