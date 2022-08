Napoli, visite mediche per Giovanni Simeone

ROMA - Giovanni Simeone è nella capitale per sottoporsi alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'attaccante argentino, figlio del tecnico dell'Atletico Madrid, si è recato a Villa Stuart per effettuare i consueti test fisici. L'ex attaccante del Verona sta per iniziare la sua nuova avventura con il club azzurro.