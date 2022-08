Napoli, Meret rallenta l'arrivo di Navas

NAPOLI - Ecco Giovanni Simeone, per il resto si vedrà a cavallo di Ferragosto. Il Napoli avanza a passi lenti e non semplici verso la conclusione del proprio mercato e accoglie l'attaccante argentino che ieri ha svolto le visite mediche prima di firmare un quinquennale. Arriva dal Verona con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (12 milioni) condizionato dalla qualificazione del Napoli alla Champions e dal numero di reti e di partite giocate. In discesa la strada che porta all'arrivo di Navas, anche se la mancata partenza di Meret ha bloccato tutto, per ora: il portiere del Psg si è convinto ad accettare la corte del Napoli, che lascerà Fabian Ruiz (calda la pista che porta a Ndombele del Tottenham) ai parigini i quali, tra l'altro, potranno avere una strada privilegiata sul futuro di Osimhen. Resta in sospeso, con contorni sempre più enigmatici, la trattativa legata a Giacomo Raspadori. L’affare non si schioda, bloccato com’è sulla differenza tra parte fissa e bonus intorno ai 35 milioni, che non convince il Sassuolo. Le telefonate tra Carnevali e De Laurentiis proseguono serrate, con il presidente del Napoli convinto di farcela. Nel frattempo il Sassuolo registra l'addio di un obiettivo di mercato: Maggiore, in rotta con lo Spezia, ha trovato l'accordo con la Salernitana.