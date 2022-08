Verona-Napoli, i convocati di Spalletti: assente Fabian Ruiz

NAPOLI - Il Napoli ha ufficializzato, tramite una nota, i convocati di Luciano Spalletti per il debutto del club partenopeo a Verona. Per il match dello stadio Bentegodi - calcio d'inizio alle ore 18.30 - l'allenatore di Certaldo dovrà fare a meno di Gianluca Gaetano, squalificato, e Ambrosino, non al meglio. L'assenza che però fa più rumore è quella di Fabian Ruiz, sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain. Nella giornata odierna, il centrocampista si è allenato a parte con un lavoro personalizzato ma l'addio al Napoli e alla Serie A sembra realtà concreta con il passare delle ore.