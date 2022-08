Napoli, Ndombele e Raspadori per alzare le ambizioni

NAPOLI - Buona la prima per il Napoli che a Verona ha superato l'esame mercato: assorbiti gli addii importanti di Koulibaly, Mertens e Insigne con gli ottimi innesti del sudcoreano Kim e del georgiano Kvaratskhelia. E non solo, visto che il mercato, per alzare le ambizioni degli azzurri, riserva tre nomi importanti: Keylor Navas, Ndombele e Raspadori. Con il 25enne centrocampista del Tottenham il Napoli sta limando i dettagli: il franco-congolese arriverà in prestito oneroso a 1 milione, con diritto di riscatto a 30. Sostituirà Fabian Ruiz, che si è già accordato col Psg, che verserà 25 milioni. Manca la soluzione economica per Keylor Navas, che guadagnerà 9 milioni netti fino al 2024: sul portiere ora c'è anche il West Ham.